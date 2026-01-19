DPolG Bayern

DPolG Bayern: Terminhinweis: #stehtzuuns - Mitarbeiter im öffentlichen Dienst fordern Verbesserungen beim Gehalt

München (ots)

Die Einkommensrunde 2025 für den öffentlichen Dienst läuft. Die Arbeitnehmervertreter fordern in den Tarifverhandlungen 7%, mindestens aber 300,- Euro, mehr Lohn. Der Deutsche Beamtenbund und seine Mitgliedsgewerkschaften fordern substantielle Verbesserungen für die mehr als eine Million Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder.

Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, findet am 21. Januar 2026 in München ein Warnstreik statt.

Wann: 21.01.2026 ab 11:30 Uhr

Wo: Mahnwache vor der Staatskanzlei, ab 13 Uhr Aufzug über die Von-der-Tann-Straße zum Odeonsplatz, dort anschließend Kundgebung

Wer: als Interview-Partner stehen der 1.stv. Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) Bayern, Thorsten Grimm, die Vorsitzende der DPolG-Tarifkommission, Carolin Klinger und der Vorsitzende des Bayerischen Beamtenbundes, Rainer Nachtigall, zur Verfügung

Wir freuen uns, Sie als Berichterstatter/in vor Ort begrüßen zu dürfen.

Original-Content von: DPolG Bayern, übermittelt durch news aktuell