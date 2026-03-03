PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kontrollen im Rahmen "Sichere Innenstadt"
Mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet

Darmstadt (ots)

Im Rahmen des Programms "Sichere Innenstadt" führten Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Südhessen, mit Unterstützung von Einsatzkräften der Hessischen Bereitschaftspolizei, am Montag (2.3.) umfangreiche Personenkontrollen im Herrngarten sowie im umliegenden Bereich durch. Von 10 bis 18 Uhr kontrollierten sie hierbei insgesamt 14 Personen und leiteten mehrere Verfahren ein. Unter anderem nahmen sie einen 49-jährigen sowie einen 30-jährigen Mann im Bereich des Eingangs zur Schleiermacherstraße vorläufig fest, nachdem sie im Rahmen der Durchsuchung Kleinmengen Kokain sicherstellen konnten. Darüber hinaus fielen den Polizeikräften im Bereich eines dortigen Bauzauns zwei herrenlose E-Scooter auf, die vorübergehend sichergestellt wurden. Im Rahmen der Ermittlungen muss jetzt geklärt werden, ob diese möglicherweise aus Straftaten stammen. Nach drei Personenüberprüfungen leiteten die Beamtinnen und Beamten zudem Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Aufenthaltsrecht gegen die Kontrollierten ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

