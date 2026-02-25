Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Junger Läufer sorgt für Polizeieinsatz
Leinefelde-Worbis (ots)
Am Mittwochmorgen stellten Autofahrer zwischen Heilbad Heiligenstadt und Leinefelde-Worbis, in der Nähe einer Bundesstraße, einen Läufer fest, der mit freiem Oberkörper seinem Sport nachging. Allerdings handelte es sich bei dem Sportler um einen 12-Jährigen, der demnächst plant an einem Marathon zu laufen und sich hierfür in der Dunkelheit vorbereitete. Der junge Läufer wurde nach der Überprüfung an seine Erziehungsberechtigten übergeben.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell