Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Junger Läufer sorgt für Polizeieinsatz

Leinefelde-Worbis (ots)

Am Mittwochmorgen stellten Autofahrer zwischen Heilbad Heiligenstadt und Leinefelde-Worbis, in der Nähe einer Bundesstraße, einen Läufer fest, der mit freiem Oberkörper seinem Sport nachging. Allerdings handelte es sich bei dem Sportler um einen 12-Jährigen, der demnächst plant an einem Marathon zu laufen und sich hierfür in der Dunkelheit vorbereitete. Der junge Läufer wurde nach der Überprüfung an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell