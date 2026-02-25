Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Geschädigte nach exhibitionistischen Handlungen gesucht

Sondershausen (ots)

Die Kriminalpolizei aus Nordhausen bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung, nachdem sich am Mittwoch, dem 18.02.2026, zwischen 16.25 Uhr bis 16.30 Uhr ein Mann vor zwei Mädchen entblößt hatte. Der Vorfall ereignete sich in der Johann-Karl-Wezel-Straße in Sondershausen. Nach der exhibitionistischen Handlung flüchteten die Geschädigten im geschätzten Alter von 12 bis 15 Jahren in ein nahegelegenes Geschäft, um Schutz zu suchen. Der Täter entfernte sich zwischenzeitlich vom Tatort. Daraufhin verließen die beiden Mädchen den Laden und gaben an, Anzeige bei der Polizei erstatten zu wollen. Dies ist bis zum heutigen Tag nicht geschehen.

Wer Hinweise zu der Tathandlung oder den beiden Mädchen geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0046014

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell