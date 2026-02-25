PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Geschädigte nach exhibitionistischen Handlungen gesucht

Sondershausen (ots)

Die Kriminalpolizei aus Nordhausen bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung, nachdem sich am Mittwoch, dem 18.02.2026, zwischen 16.25 Uhr bis 16.30 Uhr ein Mann vor zwei Mädchen entblößt hatte. Der Vorfall ereignete sich in der Johann-Karl-Wezel-Straße in Sondershausen. Nach der exhibitionistischen Handlung flüchteten die Geschädigten im geschätzten Alter von 12 bis 15 Jahren in ein nahegelegenes Geschäft, um Schutz zu suchen. Der Täter entfernte sich zwischenzeitlich vom Tatort. Daraufhin verließen die beiden Mädchen den Laden und gaben an, Anzeige bei der Polizei erstatten zu wollen. Dies ist bis zum heutigen Tag nicht geschehen.

Wer Hinweise zu der Tathandlung oder den beiden Mädchen geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0046014

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 09:59

    LPI-NDH: Diebe scheitern an Zigarettenfach

    Mühlhausen (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am Dienstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, vier unbekannte Männer in einem Supermarkt in der Thomas-Müntzer-Straße in Mühlhausen, welche sich offensichtlich an einem Zigarettenfach zu schaffen machen. Die Täter versuchten gewaltsam mit einem spitzen Gegenstand das Fach zu öffnen. Dies gelang ihnen jedoch nicht, sodass die Männer unverrichteter Dinge das Geschäft ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 09:38

    LPI-NDH: Autoradio geht in Flammen auf

    Mühlhausen (ots) - Am Dienstagabend befuhr ein 59-jähriger Autofahrer die Bundesstraße 247 aus Richtung Dingelstädt kommend. Auf Höhe der Lengenfelder Warte bemerkte der Fahrer plötzlich, wie Qualm aus seinem Autoradio aufstieg. Der Mann fuhr kurzer Hand mit seinem Auto weiter nach Mühlhausen und stellte es auf einem Werkstattparkplatz am Ortseingang ab. Gerade noch rechtzeitig, denn als der Fahrer ausstieg, ging ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 14:55

    LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Gebäudebrand

    Uder (ots) - Wie die Landespolizeiinspektion Nordhausen mitteilte, kam es am Montagnachmittag zu einem Gebäudebrand in Uder. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6222324 Nachdem die Kriminalpolizei Nordhausen am heutigen Tag die Ermittlungen am Brandort vornahm und eine sogenannte Brandursachenermittlung durchführte, sind erste Erkenntnisse zum Brandhergang bekannt. Demnach kam es möglicherweise beim ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren