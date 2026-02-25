Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe scheitern an Zigarettenfach

Mühlhausen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am Dienstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, vier unbekannte Männer in einem Supermarkt in der Thomas-Müntzer-Straße in Mühlhausen, welche sich offensichtlich an einem Zigarettenfach zu schaffen machen. Die Täter versuchten gewaltsam mit einem spitzen Gegenstand das Fach zu öffnen. Dies gelang ihnen jedoch nicht, sodass die Männer unverrichteter Dinge das Geschäft verließen und mit einem Auto davonfuhren.

Wer Hinweise zu den Tätern oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel.: 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0047882

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell