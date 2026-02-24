Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Gebäudebrand
Uder (ots)
Wie die Landespolizeiinspektion Nordhausen mitteilte, kam es am Montagnachmittag zu einem Gebäudebrand in Uder.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6222324
Nachdem die Kriminalpolizei Nordhausen am heutigen Tag die Ermittlungen am Brandort vornahm und eine sogenannte Brandursachenermittlung durchführte, sind erste Erkenntnisse zum Brandhergang bekannt. Demnach kam es möglicherweise beim Betreiben eines Heizgeräts zu dem Brandausbruch. Eine fehlerhafte Inbetriebnahme führte somit vermutlich zu dem Brand. Die Flammen griffen anschließend auf das Gebäude über. Das Wohnhaus ist nun nicht mehr bewohnbar. Auch angrenzende Objekte, wie eine Scheune, wurden in Mitleidenschaft gezogen.
