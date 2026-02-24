Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Gebäudebrand

Uder (ots)

Wie die Landespolizeiinspektion Nordhausen mitteilte, kam es am Montagnachmittag zu einem Gebäudebrand in Uder.

Nachdem die Kriminalpolizei Nordhausen am heutigen Tag die Ermittlungen am Brandort vornahm und eine sogenannte Brandursachenermittlung durchführte, sind erste Erkenntnisse zum Brandhergang bekannt. Demnach kam es möglicherweise beim Betreiben eines Heizgeräts zu dem Brandausbruch. Eine fehlerhafte Inbetriebnahme führte somit vermutlich zu dem Brand. Die Flammen griffen anschließend auf das Gebäude über. Das Wohnhaus ist nun nicht mehr bewohnbar. Auch angrenzende Objekte, wie eine Scheune, wurden in Mitleidenschaft gezogen.

