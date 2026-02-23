Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gebäudebrand

Uder (ots)

Gegenwärtig kommt es zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei in Uder bei einem Gebäudebrand. Ersten Erkenntnissen zufolge, geriet in der Straße Hinterste Binde einer Garage eines Hauses in Brand. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf den Dachstuhl über. Derzeit ist die Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt. Eine großräumige Absperrung des Brandortes wurde durch die Polizei veranlasst. Der Sachschaden beläuft sich zum jetzigen Zeitpunkt auf 100.00 Euro. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell