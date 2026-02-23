Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit mehreren verletzten Personen

Mühlhausen (ots)

Am Montagmorgen kam es in der Windeberger Straße in Mühlhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr eine Fahrzeugführerin mit ihrem Seat die genannte Straße aus Richtung Windeberg kommend und beabsichtigte in die Volkenröder Straße einzubiegen. Aus derzeit noch ungeklärten Gründen übersah die Fahrerin hierbei ein entgegenkommendes Auto und kollidierte mit diesem. Im weiteren Verlauf stieß die Fahrerin des Seat mit einem weiteren Fahrzeug, welches sich in der Volkenröder Straße befand, zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle beteiligten Personen in den Fahrzeugen, darunter zwei Kinder und eine Jugendliche, leicht verletzt und mussten in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache führen die Beamten der Polizeiinspektion Untsrut-Hainich.

