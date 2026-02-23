PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schuhe von Terrasse geklaut

Bad Frankenhausen (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am Sonntagabend von einer Terrasse in der Klosterstraße in Bad Frankenhausen zwei Paar Schuhe. Den Erkenntnissen zufolge, verschafften sich die Täter zunächst auf ungeklärte Art und Weise Zugang zu einer vorgelagerten Terrasse der Wohnung. Hier angekommen, schlugen die Diebe ein Loch in eine Fensterscheibe. Aus ungeklärten Gründen blieb es lediglich bei einem Sachschaden und die Täter drangen nicht in die Wohnung ein. Stattdessen nahmen sie die besagten Schuhe an sich und entfernten sich unerkannt. Der Wert des Beuteguts beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag. Die Tat ereignete in dem Zeitraum von 19 Uhr bis 20 Uhr.

Wer weitere Hinweise zu den Tätern oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel.: 0361/574365100 zu melden

Aktenzeichen:0045911

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

