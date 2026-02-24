Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autoscheibe eingeschlagen - Bordbuch geklaut

Ebeleben (ots)

Unbekannte Täter schlugen in der Zeit von Montag, 15.30 Uhr, bis Dienstag, 6.30 Uhr, eine Scheibe eines Pkw in der Goethestraße in Ebeleben ein. Nachdem das Fensterglas gewaltsam beseitigt wurde, entwendeten die unbekannten Personen ein Bordbuch aus dem Fahrzeug. Anschließend flüchteten die Diebe unerkannt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, welche Aussagen zu den unbekannten Tätern oder das Tatgeschehen tätigen können. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel.: 0361/5743 65 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0047188

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell