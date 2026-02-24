PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Nach Kollision geflüchtet

Felchta (ots)

Am Montag kam es gegen 12.30 Uhr in dem Mühlhäuser Weg zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen. Anschließend verließ ein Unfallbeteiligter entgegen der ihm obliegenden Pflichten den Unfallort. Zurück blieb der Fahrer eines BMW mit einem Sachschaden von mehreren hundert Euro. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um ein silbernes Fahrzeug handeln, womöglich ein Mercedes-Benz.

Durch Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich wurden Ermittlungen zu dem flüchtigen Fahrzeug eingeleitet. Zeugen, die Angaben zum Unfall, dem flüchtenden Fahrzeug und de3ssen Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0046474

Landespolizeiinspektion Nordhausen
