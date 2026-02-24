Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Baum gerät ins Wanken und stürzt auf Bundesstraße - Sattelzug getroffen
Sondershausen (ots)
Am Montag ereignete sich zur Mittagszeit auf der Bundesstraße 4 eine Kollision zwischen einem Sattelzug und einem Baum. Das Großgehölz stand zunächst am Fahrbahnrand und geriet durch die Witterung ins Wanken. Wenig später brach er ab, stürzte auf Leitplanke und verkeilte sich zwischen Fahrerhaus und Sattelauflieger eines vorbeifahrenden Lkws. An der Schutzplanke sowie an dem Sattelzug entstanden Sachschäden. Folgeunfälle und Personenschäden waren nicht zu beklagen.
