PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Baum gerät ins Wanken und stürzt auf Bundesstraße - Sattelzug getroffen

Sondershausen (ots)

Am Montag ereignete sich zur Mittagszeit auf der Bundesstraße 4 eine Kollision zwischen einem Sattelzug und einem Baum. Das Großgehölz stand zunächst am Fahrbahnrand und geriet durch die Witterung ins Wanken. Wenig später brach er ab, stürzte auf Leitplanke und verkeilte sich zwischen Fahrerhaus und Sattelauflieger eines vorbeifahrenden Lkws. An der Schutzplanke sowie an dem Sattelzug entstanden Sachschäden. Folgeunfälle und Personenschäden waren nicht zu beklagen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 24.02.2026 – 08:54

    LPI-NDH: Unfall mit E-Scooter

    Nordhausen (ots) - In der Parkallee in Nordhausen kam es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger E-Scooterfahrer schwer verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zu Folge fuhr der junge Mann mit seinem Fahrzeug auf dem Gehweg der Parkallee in Richtung Niedersachswerfen. Als er dann auf Höhe des Albert-Kuntz-Sportpark angekommen war, fuhr er unvermittelt auf die Fahrbahn. Ein Autofahrer, welcher aus Richtung Stadtzentrum kam, konnte trotzt eingeleiteter ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 08:53

    LPI-NDH: Fast Food auf Schienen

    Nordhausen (ots) - Am Montagabend kam es in der Stolberger Straße in Nordhausen aufgrund eines Verkehrsunfalls zu Behinderungen. Ein 30-jähriger befuhr mit seinem Lieferdienstfahrzeug eines Schnellrestaurants die besagte Straße in Richtung Wilhelm-Nebelungen-Straße. Aus ungeklärten Ursachen kam der Fahrer hierbei von der Fahrbahn ab, überfuhr in der weiteren Folge eine Bordsteinkante, kollidiert mit einem Verkehrszeichen und kam letztlich im Gleisbett der Straßenbahn ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 15:50

    LPI-NDH: Einbruch in Schulgebäude

    Ilfeld (ots) -   Wie am Montagmorgen bekannt wurde, drangen unbekannte Täter in eine Schule in der Schröderstraße in Ilfeld ein. Die Tat ereignete sich in den frühen Morgenstunden des vorangegangenen Samstags, in dem Zeitraum von 3.15 Uhr bis 3.40 Uhr und wurde durch das zuständige Sicherheitsunternehmen bemerkt. Den ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter durch ein Fenster Zutritt zu dem Schulgebäude. Hier durchsuchten sie die Kellerräume. Zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren