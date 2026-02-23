Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Schulgebäude

Ilfeld (ots)

Wie am Montagmorgen bekannt wurde, drangen unbekannte Täter in eine Schule in der Schröderstraße in Ilfeld ein. Die Tat ereignete sich in den frühen Morgenstunden des vorangegangenen Samstags, in dem Zeitraum von 3.15 Uhr bis 3.40 Uhr und wurde durch das zuständige Sicherheitsunternehmen bemerkt. Den ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter durch ein Fenster Zutritt zu dem Schulgebäude. Hier durchsuchten sie die Kellerräume. Zum jetzigen Zeitpunkt ist jedoch nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde.

Wer weitere Hinweise zu den Tätern oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0046005

