Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Besuch bei der Arbeitsagentur sorgte für Frust
Nordhausen (ots)
Ein 35-jähriger Mann zeigte sich am Montagmorgen mit seinem Besuch im Arbeitsamt in Nordhausen derart verärgert, dass er kurzer Hand seinem Frust freien Lauf ließ. Der Mann verließ zunächst das Gebäude und begab sich zu einem in der Nähe geparkten Pkw. Hier schlug er missgelaunt mit beiden Händen auf dessen Fensterscheibe, sodass diese dabei beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der Mann in Richtung Uferstraße.
