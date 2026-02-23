PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Firma endet mit Spritztour

Mühlhausen (ots)

Unbekannte Täter brachen in dem Zeitraum von Freitag, 18.30 Uhr, bis Montag, 7.10 Uhr, in ein Firmengebäude An der Stirn in Mühlhausen ein. Die Einbrecher verschafften sich zunächst Zutritt zu dem Betriebsgelände. Anschließend öffneten sie gewaltsam ein Fenster, um so in das Gebäudeinnere zu gelangen. Hier durchsuchten sie verschiedene Räume und durchwühlten diverse Schubladen. Letztlich entwendeten die Einbrecher eine Geldkassette sowie einen Fahrzeugschlüssel. Die Diebe begaben sich dann in der weiteren Folge zu dem passenden Fahrzeug und unternahmen eine Spritztour. Das Fahrzeug stellten die Täter in der Nähe des Firmengeländes wieder ab und entfernten sich unerkannt.

Wer Hinweise zu den Tätern oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel.: 036014510 zu melden.

Aktenzeichen: 0046111

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

