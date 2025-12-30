BPOLI-OG: Festnahme am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden

Lahr (ots) - Am 27.12 haben zwei Jugendliche für eine Sperrung der Rheintalbahn bei Lahr gesorgt. Ein Mitarbeiter der DB hatte die beiden gesehen und die Bundespolizei verständigt, woraufhin unverzüglich der Zugverkehr eingestellt wurde. Die beiden 14- und 15-Jährigen hielten sich in den Gleisen auf. Die beiden deutschen Staatsangehörigen konnten durch eine ...

mehr