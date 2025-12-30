PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden

Rheinmünster (ots)

Am 29. Dezember 2025 wurde ein serbischer Staatsangehöriger bei der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Belgrad am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden von der Bundespolizei festgenommen. Gegen den 32-Jährigen lag ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz vor. Da er die geforderte Geldstrafe bezahlen konnte, entging er einer zehntägigen Haftstrafe.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 11:48

    BPOLI-OG: Jugendliche in den Gleisen sorgen für Sperrung der Rheintalbahn

    Lahr (ots) - Am 27.12 haben zwei Jugendliche für eine Sperrung der Rheintalbahn bei Lahr gesorgt. Ein Mitarbeiter der DB hatte die beiden gesehen und die Bundespolizei verständigt, woraufhin unverzüglich der Zugverkehr eingestellt wurde. Die beiden 14- und 15-Jährigen hielten sich in den Gleisen auf. Die beiden deutschen Staatsangehörigen konnten durch eine ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 11:22

    BPOLI-OG: Aggressive Person am Bahnhof Offenburg

    Offenburg (ots) - Am 27. Dezember 2025 kam es zu einer Streitigkeit am Bahnhof in Offenburg. Ein afghanischer Staatsangehöriger wurde von Beschäftigten der DB Sicherheit aufgefordert, das Rauchen in einem nicht dafür vorgesehenen Bereich zu unterlassen. Der 25-Jährige reagierte daraufhin aggressiv und versuchte, sich der Aufforderung zu entziehen. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Beim Eintreffen der ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 11:11

    BPOLI-OG: Festnahme im Bahnhof Offenburg

    Offenburg (ots) - Gestern (28.12) haben Beamte der Bundespolizei im Bahnhof Offenburg einen 33-Jährigen festgenommen. Gegen den ägyptischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen versuchter unerlaubter Einreise. Die fällige Geldstrafe konnte er nicht bezahlen und muss somit für 59 Tage ins Gefängnis. Da er nachweislich unerlaubt aus der Schweiz nach Deutschland einreiste, droht ihm nach Verbüßung der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren