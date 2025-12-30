Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden
Rheinmünster (ots)
Am 29. Dezember 2025 wurde ein serbischer Staatsangehöriger bei der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Belgrad am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden von der Bundespolizei festgenommen. Gegen den 32-Jährigen lag ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz vor. Da er die geforderte Geldstrafe bezahlen konnte, entging er einer zehntägigen Haftstrafe.
