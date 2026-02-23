Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gasflaschen aus Baumarkt entwendet

Bad Frankenhausen (ots)

In dem Tatzeitraum von Samstag, 16 Uhr, bis Montag, 10 Uhr, drangen unbekannte Täter in die Außenanlage eines Baumarkts Am Tischplatt in Bad Frankenhausen ein. Den ersten Erkenntnissen zufolge, drangen die Täter gewaltsam in das Gelände ein. Hier begaben sich die Einbrecher zu den Gasflaschen, welche in Käfigen gelagert werden. Die Streben entfernten die Täter gewaltsam, um letztlich mehrere Flaschen im Wert von knapp 1000 Euro zu entwenden. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt vom Tatort.

Wer weitere Hinweise zu den Tätern oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel.: 0361/5743 65 100.

Aktenzeichen: 0045941

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell