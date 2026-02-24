Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fast Food auf Schienen

Nordhausen (ots)

Am Montagabend kam es in der Stolberger Straße in Nordhausen aufgrund eines Verkehrsunfalls zu Behinderungen. Ein 30-jähriger befuhr mit seinem Lieferdienstfahrzeug eines Schnellrestaurants die besagte Straße in Richtung Wilhelm-Nebelungen-Straße. Aus ungeklärten Ursachen kam der Fahrer hierbei von der Fahrbahn ab, überfuhr in der weiteren Folge eine Bordsteinkante, kollidiert mit einem Verkehrszeichen und kam letztlich im Gleisbett der Straßenbahn zum Stehen.

Der Fahrer konnte glücklicherweise sein Fahrzeug eigenständig aus der misslichen Lage befreien. Dennoch kam es zu Behinderungen des Straßenbahnbetriebs. Die Kameraden der Feuerwehr kamen zum Einsatz, welche das beschädigte Verkehrsschild sicherten. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell