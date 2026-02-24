Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit E-Scooter

Nordhausen (ots)

In der Parkallee in Nordhausen kam es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger E-Scooterfahrer schwer verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zu Folge fuhr der junge Mann mit seinem Fahrzeug auf dem Gehweg der Parkallee in Richtung Niedersachswerfen. Als er dann auf Höhe des Albert-Kuntz-Sportpark angekommen war, fuhr er unvermittelt auf die Fahrbahn. Ein Autofahrer, welcher aus Richtung Stadtzentrum kam, konnte trotzt eingeleiteter Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Durch die Wucht der Kollision wurde der Fahrer des E-Scooters schwer verletzt und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden.

