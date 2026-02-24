PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit E-Scooter

Nordhausen (ots)

In der Parkallee in Nordhausen kam es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger E-Scooterfahrer schwer verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zu Folge fuhr der junge Mann mit seinem Fahrzeug auf dem Gehweg der Parkallee in Richtung Niedersachswerfen. Als er dann auf Höhe des Albert-Kuntz-Sportpark angekommen war, fuhr er unvermittelt auf die Fahrbahn. Ein Autofahrer, welcher aus Richtung Stadtzentrum kam, konnte trotzt eingeleiteter Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Durch die Wucht der Kollision wurde der Fahrer des E-Scooters schwer verletzt und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
  • 24.02.2026 – 08:53

    LPI-NDH: Fast Food auf Schienen

    Nordhausen (ots) - Am Montagabend kam es in der Stolberger Straße in Nordhausen aufgrund eines Verkehrsunfalls zu Behinderungen. Ein 30-jähriger befuhr mit seinem Lieferdienstfahrzeug eines Schnellrestaurants die besagte Straße in Richtung Wilhelm-Nebelungen-Straße. Aus ungeklärten Ursachen kam der Fahrer hierbei von der Fahrbahn ab, überfuhr in der weiteren Folge eine Bordsteinkante, kollidiert mit einem Verkehrszeichen und kam letztlich im Gleisbett der Straßenbahn ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 15:50

    LPI-NDH: Einbruch in Schulgebäude

    Ilfeld (ots) -   Wie am Montagmorgen bekannt wurde, drangen unbekannte Täter in eine Schule in der Schröderstraße in Ilfeld ein. Die Tat ereignete sich in den frühen Morgenstunden des vorangegangenen Samstags, in dem Zeitraum von 3.15 Uhr bis 3.40 Uhr und wurde durch das zuständige Sicherheitsunternehmen bemerkt. Den ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter durch ein Fenster Zutritt zu dem Schulgebäude. Hier durchsuchten sie die Kellerräume. Zum ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 15:49

    LPI-NDH: Besuch bei der Arbeitsagentur sorgte für Frust

    Nordhausen (ots) -   Ein 35-jähriger Mann zeigte sich am Montagmorgen mit seinem Besuch im Arbeitsamt in Nordhausen derart verärgert, dass er kurzer Hand seinem Frust freien Lauf ließ. Der Mann verließ zunächst das Gebäude und begab sich zu einem in der Nähe geparkten Pkw. Hier schlug er missgelaunt mit beiden Händen auf dessen Fensterscheibe, sodass diese dabei beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der ...

    mehr
