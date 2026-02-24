Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Garten von Dieben heimgesucht

Ebeleben (ots)

Derzeit Unbekannte betraten in der Werkstraße in der Zeit vom 22. November bis zum 23. Februar widerrechtlich einen arten. Aus diesem entwendeten sie u.a. den Wechselrichter einer Photovoltaikanlage und mehrere Benzinkanister und Kraftstoffe im Wert von mehreren hundert Euro. Zudem hinterließen sie Sachschäden von mehreren hundert Euro am Tatobjekt.

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Hinweise geben können, wer an der Tat beteiligt war. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0046953

