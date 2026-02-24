Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Schule

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Wie am Montagmorgen bekannt wurde, kam es in einer Grundschule in der Theodor-Storm-Straße zu einem Einbruch. Den ersten Erkenntnissen zu Folge verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam über eine Tür Zutritt zu dem Inneren des Gebäudes. Anschließend begaben sich die Einbrecher in das Sekretariat sowie in das Büro des Schulleiters. Verschlossene Türen wurden hierzu gewaltsam geöffnet. In den Räumen angelangt, begaben sich die Täter auf Beutesuche. Nach vollendeter Tat entfernten sich die Täter unerkannt. Derzeit beläuft sich der Wert des entwendeten Beuteguts auf einen niedrigen zweistelligen Betrag. Der Sachschaden hingegen ist weitaus höher und beläuft sich auf knapp eintausend Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Montagabend, 17.30 Uhr, zu Dienstagmorgen, 8 Uhr.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, welche Aussagen zu den unbekannten Tätern oder das Tatgeschehen geben können. Hinweise nimmt die Polizei im Eichsfeld unter der Tel.: 0361/574367100 entgegen.

Aktenzeichen: 0047131

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell