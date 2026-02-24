Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hochwertiges Pedelec entwendet

Nordhausen (ots)

In der Nacht von Montag, 24 Uhr, zu Dienstag, 8.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter ein hochwertiges Pedelec aus einem Metallverschlag in der Hesseröder Straße in Nordhausen. Die Einbrecher betraten zunächst das Grundstück und machten sich im weiteren Verlauf an dem genannten Verschlag zu schaffen. Nachdem dieser unrechtmäßig geöffnet wurde, gingen die Täter auf das Beutegut, ein E-Bike der Marke Raymon im Wert von mehreren tausend Euro, über. Hier entfernten sie gewaltsam ein Faltschloss, nahmen das Fahrrad an sich und flüchteten unerkannt.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer Hinweise auf die unbekannten Täter oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0047199

