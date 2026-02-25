Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autoradio geht in Flammen auf

Mühlhausen (ots)

Am Dienstagabend befuhr ein 59-jähriger Autofahrer die Bundesstraße 247 aus Richtung Dingelstädt kommend. Auf Höhe der Lengenfelder Warte bemerkte der Fahrer plötzlich, wie Qualm aus seinem Autoradio aufstieg. Der Mann fuhr kurzer Hand mit seinem Auto weiter nach Mühlhausen und stellte es auf einem Werkstattparkplatz am Ortseingang ab. Gerade noch rechtzeitig, denn als der Fahrer ausstieg, ging das Fahrzeug aus dem Bereich des Radios in Flammen auf. Glücklicherweise wurde der Brand schnell durch weitere Personen bemerkt, sodass die hinzugezogenen Kameraden der Feuerwehr das Feuer löschen konnten. Personen kamen somit nicht zu Schaden. Das Fahrzeug hingegen erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden. Die Brandursache ist vermutlich auf einen technischen Defekt zurückzuführen.

