Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gewaltsame Auseinandersetzung - 39-Jähriger schwer verletzt

Nordhausen (ots)

Am Dienstagabend kam es gegen 19.30 Uhr im Bereich der Sundhäuser Straße und Halleschen Straße zu einem Polizeieinsatz, nachdem zwei Personen in Streit gerieten. Zunächst habe es eine verbale Auseinandersetzung gegeben, die in eine körperliche gipfelte. Bei dem Gerangel zückte ein jugendlicher Beteiligter ein Messer, mit dem er dem 39-jährigen Widersacher eine Schnittverletzung im Gesicht zuzog. Der Mann wurde hierdurch schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich, verletzt. Er wurde umgehend medizinisch versorgt.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte man dem jugendlichen Täter habhaft werden und vorläufig festnehmen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden täterorientierte Maßnahmen durch diese angeordnet. So wurde von dem erheblich unter Alkoholeinfluss stehenden Jugendlichen eine Blutprobe entnommen, um die Schwere des Einflusses der alkoholischen Getränke festzustellen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen war der Täter zu entlassen. Er wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Im Rahmen des Einsatzes kamen Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen, der Kriminalpolizei Nordhausen sowie der Diensthundstaffel Nordthüringen zum Einsatz. Zu den genauen Tatumständen ermittelt die Kripo Nordhausen.

