PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gewaltsame Auseinandersetzung - 39-Jähriger schwer verletzt

Nordhausen (ots)

Am Dienstagabend kam es gegen 19.30 Uhr im Bereich der Sundhäuser Straße und Halleschen Straße zu einem Polizeieinsatz, nachdem zwei Personen in Streit gerieten. Zunächst habe es eine verbale Auseinandersetzung gegeben, die in eine körperliche gipfelte. Bei dem Gerangel zückte ein jugendlicher Beteiligter ein Messer, mit dem er dem 39-jährigen Widersacher eine Schnittverletzung im Gesicht zuzog. Der Mann wurde hierdurch schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich, verletzt. Er wurde umgehend medizinisch versorgt.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte man dem jugendlichen Täter habhaft werden und vorläufig festnehmen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden täterorientierte Maßnahmen durch diese angeordnet. So wurde von dem erheblich unter Alkoholeinfluss stehenden Jugendlichen eine Blutprobe entnommen, um die Schwere des Einflusses der alkoholischen Getränke festzustellen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen war der Täter zu entlassen. Er wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Im Rahmen des Einsatzes kamen Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen, der Kriminalpolizei Nordhausen sowie der Diensthundstaffel Nordthüringen zum Einsatz. Zu den genauen Tatumständen ermittelt die Kripo Nordhausen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 10:05

    LPI-NDH: Zeugenaufruf: Geschädigte nach exhibitionistischen Handlungen gesucht

    Sondershausen (ots) - Die Kriminalpolizei aus Nordhausen bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung, nachdem sich am Mittwoch, dem 18.02.2026, zwischen 16.25 Uhr bis 16.30 Uhr ein Mann vor zwei Mädchen entblößt hatte. Der Vorfall ereignete sich in der Johann-Karl-Wezel-Straße in Sondershausen. Nach der ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 09:59

    LPI-NDH: Diebe scheitern an Zigarettenfach

    Mühlhausen (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am Dienstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, vier unbekannte Männer in einem Supermarkt in der Thomas-Müntzer-Straße in Mühlhausen, welche sich offensichtlich an einem Zigarettenfach zu schaffen machen. Die Täter versuchten gewaltsam mit einem spitzen Gegenstand das Fach zu öffnen. Dies gelang ihnen jedoch nicht, sodass die Männer unverrichteter Dinge das Geschäft ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 09:38

    LPI-NDH: Autoradio geht in Flammen auf

    Mühlhausen (ots) - Am Dienstagabend befuhr ein 59-jähriger Autofahrer die Bundesstraße 247 aus Richtung Dingelstädt kommend. Auf Höhe der Lengenfelder Warte bemerkte der Fahrer plötzlich, wie Qualm aus seinem Autoradio aufstieg. Der Mann fuhr kurzer Hand mit seinem Auto weiter nach Mühlhausen und stellte es auf einem Werkstattparkplatz am Ortseingang ab. Gerade noch rechtzeitig, denn als der Fahrer ausstieg, ging ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren