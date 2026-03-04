PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Illegale Müllentsorgung an der A 5 - Polizei bittet um Hinweise

Darmstadt (ots)

Nach der illegalen Ablagerung von drei sogenannten "Big-Packs" gefüllt mit Eternitplatten in Wellenform ermittelt nun die Polizei wegen unerlaubtem Umgang mit Abfällen. Hierbei handelt es sich um eine Straftat nach dem Strafgesetzbuch (StGB).

Der umweltgefährdende Müll wurde von Unbekannten in der Betriebsumfahrt "Dornheimer Weg" der A 5 in Richtung Frankfurt hinterlassen. Die Beamten suchen nach Zeugen und bitten um Hinweise auf die mögliche Herkunft des Mülls. Die illegale Ablagerung dürfte zwischen dem 27. Februar und Dienstag (03.03.) erfolgt sein. Die Kosten für die Entsorgung des Mülls können derzeit noch nicht beziffert werden.

Wo fanden in zurückliegender Zeit Arbeiten, bei denen Eternitplatten entfernt wurden, statt? Wer hat zur fraglichen Zeit im dortigen Bereich Fahrzeuge, wie ein Auto mit Anhänger, Transporter oder Kastenwagen gesehen? Sachdienliche Hinweise zu der Umweltstraftat bitte an die Ermittlungsgruppe der Polizeiautobahnstation Südhessen unter der Rufnummer 06151/8756-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

