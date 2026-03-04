Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Verkehrskontrolle auf der B 44/Drei Fahrer ohne Führerschein - Zwei unter Cannabiseinfluss am Steuer

Groß-Gerau (ots)

Die Polizeistation Groß-Gerau führte am Dienstag (03.03.), in der Zeit zwischen 17.00 und 1.00 Uhr, eine Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 44, in Höhe der Fasanerie, durch. Hierbei konnten 79 Fahrzeuge und 124 Insassen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Unterstützt wurden die Kontrolleure von einer Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen und Kräften des THW Groß-Gerau.

Drei Autofahrer waren ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs und müssen nun mit entsprechenden Ermittlungsverfahren rechnen. Gegen einen der Wagenlenker erstatteten die Beamten zudem Strafanzeigen wegen des Verdachts des unerlaubten Aufenthalts und des Verdachts der Urkundenfälschung. Der 29-Jährige aus Osteuropa händigte den Ordnungshütern einen gefälschten Ausweis aus. Bei zwei überprüften 20 und 38 Jahre alten Fahrern zeigten sich deutliche Anzeichen auf vorherigen Cannabiskonsum. Die Polizei leitete entsprechende Verfahren ein. Zudem wurden ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz bei einem E-Scooter-Fahrer und diverse Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt. In einem Auto fanden die Einsatzkräfte fast 100 Getränkedosen ohne Pfandsiegel. Die Getränke wurde von der Polizei sichergestellt, weil der Verdacht des gewerbsmäßigen Verkaufs bestand.

