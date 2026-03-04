PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent-Beerfelden: Seniorin von Auto erfasst/Rettungshubschrauber im Einsatz

Oberzent (ots)

Eine 78 Jahre alte Seniorin wurde am Dienstagnachmittag (03.03.), gegen 14.30 Uhr, in der Hirschhorner Straße, im Bereich eines Fußgängerüberwegs, von einem 86 Jahre alten Autofahrer aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg erfasst und hierbei schwer verletzt. Die 78-Jährige wurde nach medizinischer Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am Auto des Mannes entstand ein Schaden von rund 4000 Euro.

Wie genau es zu dem Verkehrsunfall kommen konnte, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, welche durch die Polizeistation Erbach übernommen wurden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 07:43

    POL-DA: Biblis: Bürocontainer im Visier Krimineller/Polizei sucht Zeugen

    Biblis (ots) - Ein bislang unbekannter Täter nahm am Dienstagabend (03.03.), gegen 20.45 Uhr, einen Bürocontainer auf einem Firmengelände "Beim Kreuz" ins Visier. Der Kriminelle verschaffte sich nach derzeitigen Erkenntnissen zunächst über ein Fenster gewaltsam Zutritt in den Container. Im Innern versuchte er dann vergeblich einen Stahlschrank zu öffnen, ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 07:32

    POL-DA: Darmstadt: Illegale Müllentsorgung an der A 5 - Polizei bittet um Hinweise

    Darmstadt (ots) - Nach der illegalen Ablagerung von drei sogenannten "Big-Packs" gefüllt mit Eternitplatten in Wellenform ermittelt nun die Polizei wegen unerlaubtem Umgang mit Abfällen. Hierbei handelt es sich um eine Straftat nach dem Strafgesetzbuch (StGB). Der umweltgefährdende Müll wurde von Unbekannten in der Betriebsumfahrt "Dornheimer Weg" der A 5 in ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 23:16

    POL-DADI: Babenhausen- Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Babenhausen (ots) - Am Montag, 02.03., gegen 11 Uhr, kam es "Am Obereichen" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Peugeot und einem gelben Transporter. Der Fahrer des Transporters kollidierte dabei mit dem vorfahrtberechtigten Pkw. An dem Pkw entstand ein Schaden von mehr als 5000 Euro. Nach der Kollision entfernte sich der Transporter von der Unfallstelle. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren