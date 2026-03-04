Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent-Beerfelden: Seniorin von Auto erfasst/Rettungshubschrauber im Einsatz

Oberzent (ots)

Eine 78 Jahre alte Seniorin wurde am Dienstagnachmittag (03.03.), gegen 14.30 Uhr, in der Hirschhorner Straße, im Bereich eines Fußgängerüberwegs, von einem 86 Jahre alten Autofahrer aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg erfasst und hierbei schwer verletzt. Die 78-Jährige wurde nach medizinischer Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am Auto des Mannes entstand ein Schaden von rund 4000 Euro.

Wie genau es zu dem Verkehrsunfall kommen konnte, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, welche durch die Polizeistation Erbach übernommen wurden.

