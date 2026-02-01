PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Ölspur durchzieht Stadtgebiet von Bad Kreuznach

Bad Kreuznach (ots)

Am Sonntag, den 01.02.2026, wurde der Polizei gegen 10:45 Uhr durch mehrere Verkehrsteilnehmer eine Ölspur im Kreuzungsbereich Salinenstraße / Wilhelmstraße gemeldet.

Vor Ort konnte eine größere Ölspur festgestellt werden. Entgegen der ersten Meldungen erstreckte sich diese nicht nur auf den genannten Kreuzungsbereich, sondern zog sich von Bad Münster am Stein durch das gesamte Stadtgebiet von Bad Kreuznach bis zur Schule an der Heidenmauer. Dort konnte auch der verursachende Pkw samt Fahrerin festgestellt werden.

Der ebenfalls verständigte Bauhof der Stadt Bad Kreuznach veranlasste die Beauftragung eines Fachbetriebes zur Reinigung der Fahrbahn.

Ob es durch die Ölspur zu einer Gefährdung von Verkehrsteilnehmern gekommen ist, ist derzeit nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

