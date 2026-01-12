Bundespolizeiinspektion Klingenthal
BPOLI KLT: Bahnunfall am Zwickauer Hauptbahnhof - Ein Mann verletzt
Zwickau (ots)
Am heutigen Vormittag gegen 10:45 Uhr erfasste ein Zug der Vogtlandbahn auf der Linie RB 1 kurz vor Einfahrt am Bahnsteig 6 des Zwickauer Hauptbahnhofes einen dort im Gleisbereich tätigen Bahnmitarbeiter. Der 29-Jährige wurde dabei verletzt und kam in ein Krankenhaus. Weitere Verletzte gab es nicht.
Der betroffene Gleisabschnitt war von 10:50 Uhr bis 12:00 Uhr wegen des Ereignisses gesperrt.
Die Bundespolizei hat Ermittlungen zum genauen Hergang des Geschehens aufgenommen.
