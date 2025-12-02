Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Zeugen - Aufruf Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Klingenthal (ots)

Am 28.11.2025 gegen 16.20 Uhr kam es auf der Bahnstrecke Leipzig - Hof nahe der Ortslage Crimmitschau zur Schnellbremsung eines Zuges, da sich mehrere Personen im Gleisbereich aufhielten. Die Bundespolizeiinspektion Klingenthal hat Ermittlungen wegen Gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr eingeleitet.

Zeugen, welche diesen Vorfall beobachtet haben, melden sich bitte umgehend bei Bundespolizeiinspektion Klingenthal unter Rufnummer 037467/281-0.

