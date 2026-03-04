PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbrecher haben es auf Elektronik abgesehen
Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Ein Institutsgebäude in der Rheinstraße geriet zwischen Montagabend (2.3.) und Dienstagmorgen (3.3.) ins Visier Krimineller. Nach derzeitigen Erkenntnissen schlugen die noch unbekannten Täter eine Scheibe ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Mit Elektronikartikeln als Beute suchten sie in unbekannte Richtung das Weite. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K43) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Die Kripo ist unter der Rufnummer 06151/969-0 erreichbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren