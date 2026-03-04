Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbrecher haben es auf Elektronik abgesehen

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Ein Institutsgebäude in der Rheinstraße geriet zwischen Montagabend (2.3.) und Dienstagmorgen (3.3.) ins Visier Krimineller. Nach derzeitigen Erkenntnissen schlugen die noch unbekannten Täter eine Scheibe ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Mit Elektronikartikeln als Beute suchten sie in unbekannte Richtung das Weite. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K43) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Die Kripo ist unter der Rufnummer 06151/969-0 erreichbar.

