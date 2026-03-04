Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Renitenter Ladendieb - Festnahme nach Angriff auf Marktmitarbeiter

Kelsterbach (ots)

Am Dienstagvormittag (03.03.), gegen 10.30 Uhr, wurde die Polizei zu einem Einkaufsmarkt in der Mörfelder Straße gerufen. Ein mutmaßlicher Ladendieb im Alter von 38 Jahren, der eine Rumflasche entwenden wollte, griff bei der Konfrontation einen Mitarbeiter an. Er versuchte, den Mann mit heißem Kaffee zu überschütten und spuckte ihn an.

Der erheblich alkoholisierte Tatverdächtige wurde anschließend von der alarmierten Polizei festgenommen. Hierbei spuckte er auch nach den Beamten, versuchte nach ihnen zu treten und beleidigte die Ordnungshüter fortwährend. Der 38-Jährige wurde im Polizeigewahrsam untergebracht. Er wird sich nun unter anderem in Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls, Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell