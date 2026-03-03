PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Kallstadt (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen, 03.06.2026, kam es in der Zeit von 08 Uhr bis 10:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Leistadter Straße in Kallstadt. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich über eine Nebeneingangstür gewaltsam Zutritt zum Haus.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann entsprechende Hinweise geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neustadt telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
KHK Jan Hüther
Telefon: 06321-854-4601
E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
  • 03.03.2026 – 14:26

    POL-PDNW: Freilaufende Hunde gefährden Verkehr auf der L532

    Haßloch (ots) - Haßloch/Mußbach - Am heutigen Tag wurden über den Notruf zwei große freilaufende Hunde auf der L532 zwischen Haßloch und Mußbach gemeldet. Nach Angaben der Mitteilenden liefen die Tiere im Bereich der Fahrbahn und gefährdeten dadurch den fließenden Verkehr. Ein verantwortlicher Tierhalter war zunächst nicht vor Ort. Eine Streifenbesatzung konnte die Hunde kurze Zeit später im genannten Bereich ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 12:37

    POL-PDNW: Am eigenen Geburtstag den Führerschein abgegeben...

    Neustadt/Weinstraße (ots) - ... hat am 03.03.2026 um 10:50 Uhr ein nun 43-Jähriger aus Neustadt/W., welcher mit einem Opel in der Spitalbachstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Mann bereits wegen eines Verstoßes gegen Betäubungsmittlegsetz mit Amfetamin im letzten Jahr in Erscheinung trat. Auch am heutigen Tag räumte er den Konsum von ...

    mehr
