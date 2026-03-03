Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Kallstadt (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen, 03.06.2026, kam es in der Zeit von 08 Uhr bis 10:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Leistadter Straße in Kallstadt. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich über eine Nebeneingangstür gewaltsam Zutritt zum Haus.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann entsprechende Hinweise geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neustadt telefonisch unter 06321 854-0 oder per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell