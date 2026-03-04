POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Einbruch in Selbstbedienungsladen
Polizei sucht Zeugen
Darmstadt (ots)
Am frühen Mittwochmorgen (4.3.) wurde in einen Lebensmittelmarkt am Strahringerplatz eingebrochen. Ein bislang noch unbekannter Täter verschaffte sich nach derzeitigen Erkenntnissen gegen 3.40 Uhr gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum. Im Innern packte der Kriminelle Lebensmittel ein, wurde hierbei jedoch vom Sicherheitsdienst aufgeschreckt. Ohne Beute flüchtete er im Anschluss in unbekannte Richtung. Der Einbrecher trug zur Tatzeit eine schwarze Winterjacke mit Kapuze.
Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?
Hinweise nimmt das K21/22 der Darmstädter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.
