PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Einbruch in Selbstbedienungsladen
Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (4.3.) wurde in einen Lebensmittelmarkt am Strahringerplatz eingebrochen. Ein bislang noch unbekannter Täter verschaffte sich nach derzeitigen Erkenntnissen gegen 3.40 Uhr gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum. Im Innern packte der Kriminelle Lebensmittel ein, wurde hierbei jedoch vom Sicherheitsdienst aufgeschreckt. Ohne Beute flüchtete er im Anschluss in unbekannte Richtung. Der Einbrecher trug zur Tatzeit eine schwarze Winterjacke mit Kapuze.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Hinweise nimmt das K21/22 der Darmstädter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren