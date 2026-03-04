Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Mitarbeiterin bedroht und Geld erbeutet

Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Bürstadt (ots)

Auf Bargeld hatte es ein bislang noch unbekannter Täter am Mittwochvormittag (4.3.) abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen soll ein maskierter Krimineller gegen 10.15 Uhr die Geschäftsräume einer Tankstelle in der Nibelungenstraße betreten haben. Mit einer Schusswaffe habe er im Anschluss eine Mitarbeiterin bedroht und Geld gefordert. Die Frau händigte ihm Bargeld aus, woraufhin der Unbekannte mit seiner die Flucht ergriff und in Richtung der Straße "Die Riedwiese" davonlief. Der Flüchtige ist circa 1,70 bis 1,75 Meter groß und hat eine kräftige Statur. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose sowie schwarzen Schuhen. Sein Gesicht hatte er mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert. Eine sofort eingeleitete Fahnndung mit mehreren Streifen verlief noch ohne Erfolg. Zeugen, denen der Beschriebene vor der Tat oder bei seiner Flucht aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 mit der Kriminalpolizei (K10) in Heppenheim in Verbindung zu setzen.

