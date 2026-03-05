POL-DA: Jugenheim: blauer VW Golf (DA-DP 1042) gestohlen
Kripo ermittelt und sucht Zeugen
Seeheim-Jugenheim (ots)
In der Zeit zwischen Montagabend (2.3.), 18 Uhr, und Dienstagmorgen (3.3.), 10 Uhr, haben Kriminelle einen blauen VW Golf entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen DA-DP 1042 war in einer Garage in der Sandmühlstraße abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang und fuhren mit dem Auto anschließend in unbekannte Richtung davon.
Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.
