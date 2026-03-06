POL-DA: Bürstadt: Verkehrsfahnder stoppen 47-Jährigen/64 "Sachen" zu schnell

Bensheim (ots) - Ein in der Martinstraße abgestellter grauer Audi wurde in der Zeit zwischen Montagabend (02.03.), gegen 21.15 Uhr und Mittwochnachmittag (04.03.), 16.00 Uhr, von Unbekannten hauptsächlich auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. An anderen Stellen ritzten die Täter mit einem noch unbekannten Gegenstand die Wörter "SOS" und "LOL" in den Lack. Zudem ...

