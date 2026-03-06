PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Verkehrsfahnder stoppen 47-Jährigen/64 "Sachen" zu schnell

Bürstadt (ots)

Zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen stoppten am Donnerstagnachmittag (05.03.) auf der Bundesstraße 47 einen 47 Jahre alten Autofahrer. Er passierte den Streckenabschnitt, auf dem maximal 100 km/h erlaubt sind, mit 164 "Sachen". Den 47-Jährigen erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein zweimonatiges Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 14:55

    POL-DA: Darmstadt: Einbrecher haben es auf Kaffee abgesehen / Zeugen gesucht

    Darmstadt (ots) - Auf einen Gastronomiebetrieb am Luisenplatz hatten es bislang unbekannte Kriminelle am frühen Donnerstagmorgen (5.3.) abgesehen. Die Täter verschafften sich nach ersten Erkenntnissen zwischen 4.10 Uhr und 4.40 Uhr gewaltsam über die Eingangstür Zugang zu dem Laden. Im Anschluss durchsuchten sie die Räume und entwendeten Kaffeebohnen und ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 14:00

    POL-DA: Bensheim: Zwei Autos zerkratzt - Rund 5000 Euro Schaden/Zeugen gesucht

    Bensheim (ots) - Ein in der Martinstraße abgestellter grauer Audi wurde in der Zeit zwischen Montagabend (02.03.), gegen 21.15 Uhr und Mittwochnachmittag (04.03.), 16.00 Uhr, von Unbekannten hauptsächlich auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. An anderen Stellen ritzten die Täter mit einem noch unbekannten Gegenstand die Wörter "SOS" und "LOL" in den Lack. Zudem ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 10:43

    POL-DA: Jugenheim: blauer VW Golf (DA-DP 1042) gestohlen / Kripo ermittelt und sucht Zeugen

    Seeheim-Jugenheim (ots) - In der Zeit zwischen Montagabend (2.3.), 18 Uhr, und Dienstagmorgen (3.3.), 10 Uhr, haben Kriminelle einen blauen VW Golf entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen DA-DP 1042 war in einer Garage in der Sandmühlstraße abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang und fuhren mit dem Auto anschließend in unbekannte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren