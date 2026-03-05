PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbrecher haben es auf Kaffee abgesehen
Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Auf einen Gastronomiebetrieb am Luisenplatz hatten es bislang unbekannte Kriminelle am frühen Donnerstagmorgen (5.3.) abgesehen. Die Täter verschafften sich nach ersten Erkenntnissen zwischen 4.10 Uhr und 4.40 Uhr gewaltsam über die Eingangstür Zugang zu dem Laden. Im Anschluss durchsuchten sie die Räume und entwendeten Kaffeebohnen und Mehrwegbecher im Wert von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Darmstädter Kriminalkommissariat K21/22 unter der Rufnummer 06151/960-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 14:00

    POL-DA: Bensheim: Zwei Autos zerkratzt - Rund 5000 Euro Schaden/Zeugen gesucht

    Bensheim (ots) - Ein in der Martinstraße abgestellter grauer Audi wurde in der Zeit zwischen Montagabend (02.03.), gegen 21.15 Uhr und Mittwochnachmittag (04.03.), 16.00 Uhr, von Unbekannten hauptsächlich auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. An anderen Stellen ritzten die Täter mit einem noch unbekannten Gegenstand die Wörter "SOS" und "LOL" in den Lack. Zudem ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 10:43

    POL-DA: Jugenheim: blauer VW Golf (DA-DP 1042) gestohlen / Kripo ermittelt und sucht Zeugen

    Seeheim-Jugenheim (ots) - In der Zeit zwischen Montagabend (2.3.), 18 Uhr, und Dienstagmorgen (3.3.), 10 Uhr, haben Kriminelle einen blauen VW Golf entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen DA-DP 1042 war in einer Garage in der Sandmühlstraße abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang und fuhren mit dem Auto anschließend in unbekannte ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 18:56

    POL-DA: Rüsselsheim: 83-Jähriger wieder da / Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

    Rüsselsheim (ots) - Die Fahndung nach dem 83-jährigen Mann aus Rüsselsheim, der seit der Nacht zum Mittwoch (4.3.) vermisst wurde, kann zurückgenommen werden. Der Gesuchte konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung. Hinweis an die Medien: Es wird gebeten, das für die Fahndung genutzte Foto und die personenbezogenen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren