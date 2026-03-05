POL-DA: Darmstadt: Einbrecher haben es auf Kaffee abgesehen
Zeugen gesucht
Darmstadt (ots)
Auf einen Gastronomiebetrieb am Luisenplatz hatten es bislang unbekannte Kriminelle am frühen Donnerstagmorgen (5.3.) abgesehen. Die Täter verschafften sich nach ersten Erkenntnissen zwischen 4.10 Uhr und 4.40 Uhr gewaltsam über die Eingangstür Zugang zu dem Laden. Im Anschluss durchsuchten sie die Räume und entwendeten Kaffeebohnen und Mehrwegbecher im Wert von mehreren hundert Euro.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Darmstädter Kriminalkommissariat K21/22 unter der Rufnummer 06151/960-0 in Verbindung zu setzen.
