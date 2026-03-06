POL-DA: Bürstadt-Riedrode: Wohnungseinbrecher erbeuten Geld
Bürstadt (ots)
Nach einem Einbruch hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Donnerstag (05.03.), in der Zeit zwischen 12.00 und 20.00 Uhr, drangen Einbrecher gewaltsam durch die Terrassentür in ein Wohnhaus in der Vogelsbergstraße in Riedrode ein. Die ungebetenen Besucher erbeuteten dort anschließend unter anderem Geld.
Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Heppenheim ist unter der Rufnummer 06252/7060 zu erreichen.
