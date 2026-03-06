PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt-Riedrode: Wohnungseinbrecher erbeuten Geld

Bürstadt (ots)

Nach einem Einbruch hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Donnerstag (05.03.), in der Zeit zwischen 12.00 und 20.00 Uhr, drangen Einbrecher gewaltsam durch die Terrassentür in ein Wohnhaus in der Vogelsbergstraße in Riedrode ein. Die ungebetenen Besucher erbeuteten dort anschließend unter anderem Geld.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Heppenheim ist unter der Rufnummer 06252/7060 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
