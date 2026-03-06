POL-DA: Weiterstadt-Gräfenhausen: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht
Weiterstadt (ots)
Auf ein Wohnhaus in der Mühlstraße hatten es bislang unbekannte Kriminelle am Donnerstagnachmittag (5.3.) abgesehen. Die Täter brachen zwischen 14 und 18 Uhr mehrere Appartements auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurden Bargeld, Zahlungskarten und persönliche Ausweisdokumente erbeutet. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) ermittelt und bittet Zeugen, die Hinweise geben können oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.
