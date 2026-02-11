PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Ursache für Feuer nicht mehr ermittelbar - Einfamilienhaus komplett zerstört

Hövelriege (ots)

(mh) Die Ursache für das Feuer, welches am frühen Mittwochmorgen, 04. Februar, ein Einfamilienhaus an der Straße Im Winkel in Hövelriege vollständig zerstörte (s. Pressebericht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/6210346), kann nicht mehr abschließend geklärt werden. Das ergaben die Ermittlung der Brandsachverständigen der Polizei sowie eines weiteren Gutachters.

Fest steht nur, dass das Feuer in der Küche ausgebrochen sein muss. Eine weitere Zuordnung ist aufgrund der Schwere der Zerstörung nicht mehr möglich. Der Gesamtschaden an dem Gebäude liegt bei über 400.000 Euro.

Die 60-jährige Bewohnerin hatte das Haus noch rechtzeitig verlassen können. Sie kam mit einer Rauchgasvergiftung in ein Paderborner Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

