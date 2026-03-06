PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Staatschutz ermittelt nach Farbschmierereien

Roßdorf (ots)

Bislang unbekannte Kriminelle beschmierten eine Fensterfassade sowie eine Hauswand, weshalb nun der polizeiliche Staatschutz ermittelt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sprühten die Vandalen in der Nacht von Donnerstag (5.3.) auf Freitag (6.3.) unter anderem mehrere Symbole und ein Schriftzug mit roter Farbe an die Wand einer Metzgerei in der Wilhelm-Leuschner-Straße. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Aktuellen Erkenntnissen zufolge kann eine politische Motivation nicht ausgeschlossen werden. Daher hat der polizeiliche Staatschutz die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Nach ersten Schätzungen hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Wem in diesem Zusammenhang verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind, wird gebeten sich unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

