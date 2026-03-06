PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DA: Fränkisch-Crumbach: Fahrradfahrer verletzt sich schwer/Rettungshubschrauber im Einsatz - Polizei sucht Zeugen

Fränkisch-Crumbach (ots)

Aufmerksame Passanten bemerkten am Freitagmittag (06.03.), gegen 14.00 Uhr, im Bereich Erlau, in der Nähe des Wanderparkplatzes Rodenstein, einen 76 Jahre alten Radfahrer mit schweren Verletzungen auf dem Boden liegen. Der Mann war nicht mehr ansprechbar. Sie alarmierten sofort die Rettungskräfte. Der 76-Jährige wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der Fahrradfahrer zuvor aus bislang unbekannter Ursache gestürzt sein. Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Personen an dem Unfallgeschehen liegen aktuell nicht vor. Die Polizei stellte das Fahrrad des Verunglückten sicher.

Zum Fortgang der Ermittlungen und Rekonstruktion des Unfallgeschehens bittet die Polizei Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder denen der Radfahrer möglicherweise bereits vor seinem Sturz auffiel, um Kontaktaufnahme mit der Polizeistation Erbach unter der Rufnummer 06062/953-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

