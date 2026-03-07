Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brand mehrerer Leih-Fahrräder in Darmstadt

Darmstadt (ots)

Am frühen Samstagmorgen (07.03.) gegen 04:30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei von Passanten alarmiert, weil mehrere Fahrräder brennen würden. Die Fahrräder standen an einem Fahrradständer in der Hochschulstraße in Darmstadt. Nach den Löscharbeiten konnte festgestellt werden, dass es sich bei den Fahrrädern um Leihräder handelt. Insgesamt wurden bei dem Brand insgesamt 9 Räder beschädigt. Zur Brandursache kann bislang keine Angabe gemacht werden. Es entstand kein Personen- oder Gebäudeschaden. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt unter Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

