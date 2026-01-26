POL-MK: Scheibe eingeschlagen und Geldbörse gestohlen

Meinerzhagen (ots) - Zeugen meldeten der Polizei am Freitagabend mehrere verdächtige Personen in der Ortslage Schlund. Wie sich später herausstellte, stehen sie im Verdacht, dort einen Einbruch in eine Doppelhaushälfte begangen zu haben. Die mutmaßlichen Täter flüchteten in einem Auto vom Tatort. Im Rahmen der Fahndung gelang es der Polizei, die Verdächtigen festzunehmen. Gegen die drei serbisch-stämmigen Verdächtigen aus Bochum (20-35) wird nun wegen ...

mehr