Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Scheibe eingeschlagen und Geldbörse gestohlen
Kierspe (ots)
Unbekannte schlugen zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen an der Hauptstraße die Scheibe eines geparkten Autos ein und entwendeten eine Geldbörse. Die Polizei rät, niemals Wertgegenstände im Auto zurückzulassen, auch nicht vermeintlich "versteckt". Hinweise zum aktuellen Fall nimmt die Wache Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (dill)
