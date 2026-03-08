POL-DA: Wald-Michelbach: Scheunenbrand/ zwei Wohngebäude beschädigt

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Wald-Michelbach (ots)

Am Samstagabend (07.03.) kam es gegen 19:20 Uhr in der Kerngemeinde Wald-Michelbach zu einem Brand einer Scheune. Der Brand wurde durch mehrere Anwohner gemeldet und auch vom Eigentümer zeitnah festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden in der Scheune Strohballen gelagert. Aufgrund der leicht entzündlichen Materialien breitete sich der Brand rasch aus, sodass die Scheune in Vollbrand geriet. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden auch zwei weitere, angrenzende Wohngebäude teilweise beschädigt. Die umliegenden Feuerwehren sowie der Rettungsdienst waren im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Nach derzeitigem Stand wurden keine Personen verletzt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine verlässlichen Angaben gemacht werden. Aufgrund der Einsatzmaßnahmen kam es zudem zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, da sich die Brandörtlichkeit in unmittelbarer Nähe einer derzeit ausgewiesenen örtlichen Umleitungsstrecke befindet. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache erfolgen dann durch die Kriminalpolizei. gefertigt: POK Schwinn, Polizeistation Wald-Michelbach

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Führungs- und Lagedienst
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

Telefon: 06151 / 969 - 40312
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

