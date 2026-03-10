PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Umfangreiche Kontrollen im Rahmen "Sichere Innenstadt"
Rauschgift, gefälschte Rezepte und Fahrräder sichergestellt

Darmstadt (ots)

Im Rahmen der Innenstadtoffensive "Sichere Innenstadt" führten Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Südhessen am Montag (9.3.), unterstützt von Einsatzkräften der Hessischen Bereitschaftspolizei, im Bereich des Herrngartens und der umliegenden Straßen umfangreiche Personenkontrollen durch. Zwischen 10:00 und 16:30 Uhr überprüften sie dabei 24 Personen und leiteten diverse Ermittlungsverfahren ein.

Während der Kontrollen und anschließenden Durchsuchungen stellten die Einsatzkräfte bei einem 52-jährigen Mann etwa 20 Gramm Cannabis sicher. Aufgrund der Umstände erhärtete sich der Verdacht des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Darüber hinaus fiel den Beamten in der Schleiermacherstraße ein 37-jähriger Mann auf. Bei seiner Kontrolle und Durchsuchung wurden mehrere Plomben mit rund 18 Gramm Amphetamin gefunden. Der Tatverdächtige wurde zur Wache gebracht, wo ein Ermittlungsverfahren wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln eingeleitet wurde.

Im Rahmen der Maßnahmen wurden zudem weitere Straftaten festgestellt. So beschlagnahmten die Polizisten bei einem 40-Jährigen zwei Rezepte mit Fälschungsmerkmalen und erstatteten Anzeige wegen des Verdachts der Urkundenfälschung. In fünf weiteren Fällen leiteten die Einsatzkräfte Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein, nachdem sie Kleinstmengen von Heroin und Crack sichergestellt hatten. Außerdem fielen den Beamten im Rahmen der Kontrollen zwei Fahrräder auf, die vorübergehend sichergestellt wurden. Durch weitere Ermittlungen soll nun geklärt werden, ob die Fahrräder möglicherweise aus Straftaten stammen könnten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 09:00

    POL-DA: Gernsheim: Einbruch in Firmengebäude/Wer hat etwas bemerkt?

    Gernsheim (ots) - Ein Firmengebäude in der Robert-Bunsen-Straße geriet in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag (08.03) und Montagmorgen (09.03.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst über ein Fenster gewaltsam Zugang in das Gebäude und suchten dort anschließend nach Wertgegenständen. Die ungebetenen Besucher flüchteten ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 08:53

    POL-DA: Heppenheim: Motorroller gestohlen/Wer hat etwas bemerkt?

    Heppenheim (ots) - Unbekannte entwendeten am Montag (09.03.), in der Zeit zwischen 8.30 und 13.00 Uhr, einen im Bereich der Martin-Buber-Schule in der Gräffstraße abgestellten grauen Motorroller des Modells "C 25" mit dem Versicherungskennzeichen WHJ 507. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heppenheim (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden. Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 08:50

    POL-DA: Lützelbach/Vielbrunn: Einbruch in Gewerbepark/Reifen im Visier Krimineller

    Lützelbach/Vielbrunn (ots) - Ein Gewerbepark (ehemaliges Munitionslager) im Bereich der Landesstraße 3349 (Hainhaus) geriet zwischen Freitagnachmittag (06.03.) und Montagvormittag (09.03.) in das Visier von Kriminellen. Abgesehen hatten es die Unbekannten auf Neureifen. Die Täter verschafften sich zunächst über einen durchtrennten Zaun Zutritt auf das Gelände und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren