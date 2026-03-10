Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Umfangreiche Kontrollen im Rahmen "Sichere Innenstadt"

Rauschgift, gefälschte Rezepte und Fahrräder sichergestellt

Darmstadt (ots)

Im Rahmen der Innenstadtoffensive "Sichere Innenstadt" führten Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Südhessen am Montag (9.3.), unterstützt von Einsatzkräften der Hessischen Bereitschaftspolizei, im Bereich des Herrngartens und der umliegenden Straßen umfangreiche Personenkontrollen durch. Zwischen 10:00 und 16:30 Uhr überprüften sie dabei 24 Personen und leiteten diverse Ermittlungsverfahren ein.

Während der Kontrollen und anschließenden Durchsuchungen stellten die Einsatzkräfte bei einem 52-jährigen Mann etwa 20 Gramm Cannabis sicher. Aufgrund der Umstände erhärtete sich der Verdacht des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Darüber hinaus fiel den Beamten in der Schleiermacherstraße ein 37-jähriger Mann auf. Bei seiner Kontrolle und Durchsuchung wurden mehrere Plomben mit rund 18 Gramm Amphetamin gefunden. Der Tatverdächtige wurde zur Wache gebracht, wo ein Ermittlungsverfahren wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln eingeleitet wurde.

Im Rahmen der Maßnahmen wurden zudem weitere Straftaten festgestellt. So beschlagnahmten die Polizisten bei einem 40-Jährigen zwei Rezepte mit Fälschungsmerkmalen und erstatteten Anzeige wegen des Verdachts der Urkundenfälschung. In fünf weiteren Fällen leiteten die Einsatzkräfte Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein, nachdem sie Kleinstmengen von Heroin und Crack sichergestellt hatten. Außerdem fielen den Beamten im Rahmen der Kontrollen zwei Fahrräder auf, die vorübergehend sichergestellt wurden. Durch weitere Ermittlungen soll nun geklärt werden, ob die Fahrräder möglicherweise aus Straftaten stammen könnten.

