PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lützelbach/Vielbrunn: Einbruch in Gewerbepark/Reifen im Visier Krimineller

Lützelbach/Vielbrunn (ots)

Ein Gewerbepark (ehemaliges Munitionslager) im Bereich der Landesstraße 3349 (Hainhaus) geriet zwischen Freitagnachmittag (06.03.) und Montagvormittag (09.03.) in das Visier von Kriminellen. Abgesehen hatten es die Unbekannten auf Neureifen.

Die Täter verschafften sich zunächst über einen durchtrennten Zaun Zutritt auf das Gelände und brachen anschließend eine Lagerhalle auf. Sie entwendeten zahlreiche dort gelagerte Neureifen im Wert von insgesamt mehreren zehntausend Euro und transportierten die Beute mit einem oder mehreren Fahrzeugen ab.

Die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, denen verdächtige Fahrzeuge, wie Transporter oder Lieferwagen auffielen oder die sonst sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06062/9530.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 08:44

    POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Zeugen nach zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser gesucht

    Seeheim-Jugenheim (ots) - Am Montag (9.3.) sind bislang noch unbekannte Täter in zwei Einfamilienhäuser im Stadtteil Seeheim eingebrochen und haben Beute gemacht. Die Darmstädter Kripo ermittelt und sucht Zeugen. Zwischen 18:50 Uhr und 20:30 Uhr verschafften sich die Kriminellen gewaltsam Zutritt zu einem Anwesen in der Albert-Schweitzer-Straße. Nach ersten ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 20:32

    POL-DADI: Unfall zwischen Radfahrerin und Fußgängerin - Fußgängerin leicht verletzt

    Griesheim, Willy-Brandt-Allee (ots) - Am Freitag (06.03), gegen 16:20 Uhr, kam es in der Willy-Brandt-Allee zu einem Vorfall, bei dem eine 64-jährige Fußgängerin verletzt wurde. Die Frau lief auf dem Gehweg entlang eines Zaunes, als eine Fahrradfahrerin beim Vorbeifahren mit ihrem Lenker die Fußgängerin touchierte und sie hierbei leicht verletzte. Die beteiligte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren