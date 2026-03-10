Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lützelbach/Vielbrunn: Einbruch in Gewerbepark/Reifen im Visier Krimineller

Lützelbach/Vielbrunn (ots)

Ein Gewerbepark (ehemaliges Munitionslager) im Bereich der Landesstraße 3349 (Hainhaus) geriet zwischen Freitagnachmittag (06.03.) und Montagvormittag (09.03.) in das Visier von Kriminellen. Abgesehen hatten es die Unbekannten auf Neureifen.

Die Täter verschafften sich zunächst über einen durchtrennten Zaun Zutritt auf das Gelände und brachen anschließend eine Lagerhalle auf. Sie entwendeten zahlreiche dort gelagerte Neureifen im Wert von insgesamt mehreren zehntausend Euro und transportierten die Beute mit einem oder mehreren Fahrzeugen ab.

Die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, denen verdächtige Fahrzeuge, wie Transporter oder Lieferwagen auffielen oder die sonst sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06062/9530.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell