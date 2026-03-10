PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Nach dem Weg gefragt/Trickdiebe bestehlen Seniorin - Zeugen gesucht

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Am Montagvormittag (09.03.) ist eine 83-jährige Frau gegen 11.15 Uhr Trickdieben zum Opfer gefallen und wurde um ihre Halskette gebracht. Die Fußgängerin wurde zunächst durch eine bislang unbekannte Frau in der Taunusstraße nach dem Weg gefragt und ob sie Schmuck kaufe wolle. Eine weitere Frau lenkte die Seniorin in der Folge ab, was ihre Begleiterin nun dazu nutzte, die Halskette der 83-Jährigen zu entwenden. Im Anschluss ergriff das Duo mit der Beute die Flucht und stieg in ein in der Nähe wartendes Fahrzeug, in dem bereits ein Fahrer wartete.

Die Frau, welche die Seniorin als Erste ansprach, soll 55 bis 60 Jahre alt sein. Sie war 1,60 bis 1,70 Meter groß, hatte dunkle Haare und sprach gebrochen Deutsch. Die zweite Unbekannte war 30 bis 35 Jahre alt, etwa gleich groß, hatte blonde Haare und sprach ebenfalls gebrochen Deutsch. Von dem Fahrer liegt derzeit keine Personenbeschreibung vor.

Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich der Taunusstraße Personen beobachtet haben, die sich verdächtig verhielten oder denen das unbekannte Fahrzeug der Täter auffiel, werden gebeten, sich zu melden. Die Polizeistation Bischofsheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06144/9666-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

