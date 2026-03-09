PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und hohem Sachschaden

Darmstadt-Wixhausen (ots)

Am Montag (09.03.2026) gegen 09:10 Uhr befuhr ein 72-jähriger LKW-Fahrer aus Langenselbold mit seinem Betonmischer die B3 von Langen in Richtung Darmstadt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der LKW-Fahrer von seiner Fahrspur ab und geriet in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit einem entgegenkommenden 46-jährigen Transporter-Fahrer aus Offenbach sowie mit einem dahinter fahrenden 48-jährigen PKW-Fahrer aus Mühltal. Durch den Zusammenstoß verlor der LKW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kam etwa 150 Meter später in einem Feld zum Stehen. Durch den Unfall wurde der 46-jährige Transporter-Fahrer leicht verletzt. Er konnte jedoch nach Erstbehandlung durch einen Rettungswagen glücklicherweise an der Unfallstelle entlassen werden.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro.

Für die Unfallaufnahme und die Bergungsmaßnahmen waren mehrere Polizeistreifen, ein Rettungswagen, die Feuerwehr Darmstadt, zwei Abschleppdienste, sowie ein Bergungsunternehmen für den LKW im Einsatz. Für die Maßnahmen musste die Bundesstraße 3 insgesamt über drei Stunden voll gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

Berichterstatter: PK Vieluf, 3. Revier Darmstadt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
1. Polizeirevier
Bismarckstraße 16
64293 Darmstadt
PHK Coutandin
Telefon: 06151 / 969-41110
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

